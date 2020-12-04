Туристки из РФ нарвались на крупный штраф за прогулку без масок в Турции

Турецкие полицейские оштрафовали двух российских туристок за отсутствие средств индивидуальной защиты на улице в Стамбуле. Девушкам придется заплатить штраф в 60 тыс. рублей.

Турецкие полицейские оштрафовали двух российских туристок за отсутствие средств индивидуальной защиты на улице в Стамбуле. Девушкам придется заплатить штраф в 60 тыс. рублей.

На самой популярной пешеходной улице Истикляль вступили в силу новые ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Туристам, приезжающим в Стамбул, запрещено находиться на улице без масок, а также выходить из дома или гостиниц в комендантский час.

За соблюдением карантинных норм следят сотрудники полиции. В результате правоохранительные органы остановили двух россиянок, которые вышли на улицу без средств индивидуальной защиты. Они не стали выполнять требования жандармов и получили штраф за нарушение общественных правил, передает Федеральное агентство новостей.

Туристки забрали квитанцию для оплаты штрафа и начали позировать на камеру съемочной группы, которая фиксировала весь процесс. Затем они надели маски и продолжили прогулку.