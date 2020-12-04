Пятая встреча малой группы Конституционного комитета САР пройдет 25 января

Участники малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС) проведут очередное заседание в Женеве 25 января. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Участники малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС) проведут очередное заседание в Женеве 25 января. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Четвертый раунд переговоров малой группы ККС подошел к концу вечером в пятницу, 4 декабря. Дата проведения пятого заседания была озвучена Педерсеном в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей встречи, передает Федеральное агентство новостей.

Спецпосланник ООН заявил, что встреча позволила укрепить отношения между членами делегаций. Новый этап переговоров запланирован на конец января, однако все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в мире.