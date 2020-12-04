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21:39   4 Декабря 2020
Политика

Турецкие врачи обвиняют руководство страны в смерти коллег от COVID-19

Турецкие врачи обвиняют руководство страны в смерти коллег от COVID-19

Пять медицинских работников умерли от коронавируса за сутки в Турции. Всего в стране зарегистрировано 183 летальных исхода за последние 24 часа.

Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Турции продолжает стремительно увеличиваться. Суточный показатель зараженных достиг 32,3 тысячи человек. Врачи находятся в гуще событий и вынуждены работать на износ, передает Федеральное агентство новостей.

"После объявления о смерти четырех наших коллег, мы получили известие о пятом случае. Медики гибнут ежедневно", — заявили в Медицинской ассоциации Турции.

Медики возлагают ответственность за гибель своих коллег и ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку на правительство Турции. Министерство здравоохранения страны не в состоянии справиться со второй волной пандемии, уверены представители ассоциации.

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#турция #гибель #коронавирус

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