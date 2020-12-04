Сторонники Санду выступили против сокращения президентских полномочий

Партия избранного президента Молдавии Майи Санду "Действие и солидарность" раскритиковала решение урезать полномочия главы государства.

Партия избранного президента Молдавии Майи Санду "Действие и солидарность" раскритиковала решение урезать полномочия главы государства.

Политсила обратилась в Конституционный суд республики с целью опротестовать решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду расценила инициативу как попытку узурпировать власть.

"Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституциональности закона, согласно которому Служба информации и безопасности выведена из-под управления президентом Молдавии, — написал депутат политформирования Сергей Литвиненко в Facebook.

Санду одержала победу во втором туре выборов президента Молдавии. По информации местного ЦИК, она получила поддержку более 75% голосов избирателей.