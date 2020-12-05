Леонков: Литва наращивает военный потенциал с упорством самоубийцы

Литовское правительство продолжает превращать свою страну в военный лагерь, не заботясь о рядовых гражданах, которым, «если завтра война» оно оставит лунный пейзаж, а само сможет «слинять».

Литовское правительство продолжает превращать свою страну в военный лагерь, не заботясь о рядовых гражданах, которым, «если завтра война» оно оставит лунный пейзаж, а само сможет «слинять».

Об этом в личном Telegram-канале «Мадуро - не дура» пишет известный военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Правительство Литвы с упорностью самоубийцы продолжает "наращивать" свой военный потенциал. Литва все больше становится похожа на военный лагерь, которым будут управлять обезумевшие от русофобии политики», — отмечает эксперт.

При этом Леонков добавил, что его удивляют литовцы, которые называют себя европейцами, но не следуют примеру настоящих европейцев. Ведь жители Швейцарии и Швеции давно сохраняют нейтралитет, да так успешно, что их не коснулись две мировые войны.

Но литовским политикам-русофобам плевать на простых литовцев, уверен эксперт.

«Ведь если "завтра война", то правительство быстренько слиняет в изгнание, а лунный ландшафт достанется выжившим литовцам», — считает он.

Ранее Алексей Леонков в интервью изданию Baltnews объяснил, для чего Литва планирует пристроить площадки для натовской военной техники к еще недостроенной железной дороге Rail Baltica, которая должна будет соединить Прибалтику со странами Восточной и Западной Европы.

Милитаризация литовской инфраструктуры и возведение дополнительных объектов для военной техники НАТО, по словам эксперта, не способствует укреплению безопасности страны

«Наоборот, способствует опасности, потому что бомбы, снаряды и ракеты будут разрываться на территории Литвы. И если их руководство не понимает, то я думаю, что население должно это знать и понимать, что их, при таких решениях, в расчет не берут», — подчеркнул эксперт.

Участь Литвы, которой в случае конфликта предстоит стать площадкой ведения военных действий, является незавидной.

Логистические объекты для военной техники, которые создаются якобы для учений, останутся в Литве навсегда для того, чтобы обустроить театр военных действий вблизи российских границ, объяснил Леонков.

После того, как временные базы, склады и военные пункты будут созданы, они станут местом проведения учений, после которых оттуда «забудут» увезти военную технику. Затем пройдут еще одни учения, после которых там прибавится «забытой» военной техники и вооружений. Таким образом к началу настоящей войны на эти базы нужно будет лишь перебросить личный состав, так как все остальное там уже будет.

При этом Леонков напомнил, что территория Литвы находится в зоне поражения всех российских видов вооружения.

«Чем больше там появляется военных объектов, тем больше вероятность того, что оружие в случае горячей фазы конфликта, когда он начнется, например, со стороны НАТО против России, то Литва больше всех пострадает в первые недели боевых действий», — заключил эксперт.

Ранее о планах при строительстве железнодорожной ветки Rail Baltica возвести четыре площадки для военной техники НАТО рассказала организация Литовские железные дороги. По словам руководства компании, это будет сделано для того, чтобы подразделения Североатлантического альянса, прибывая в Литву на учения, не испытывали затруднений с тяжелой техникой. По плану военные объекты должны быть построены к 2026 году.