Эксперт оценил возможность появления ядерного оружия в Бразилии

Москва, 4 декабря. Желание Бразилии получить ядерное оружие (ЯО) вызовет недовольство США. Развитие ситуации может привести к полноценному конфликту между странами.

Москва, 4 декабря. Желание Бразилии получить ядерное оружие (ЯО) вызовет недовольство США. Развитие ситуации может привести к полноценному конфликту между странами.

Бразильский парламент собирается рассмотреть вопрос о появлении ядерного арсенала в стране. Военный эксперт Алексей Леонков изучил вопрос появления оружия массового поражения вопреки мнению США. Появление ЯО ограничено международными соглашениями. Теоретически, Бразилия может пойти по пути КНДР. Пхеньян вышел из соглашений, испытал оружие и собрал баллистические ракеты, которые в теории способны достичь Вашингтона, передает "360".

"Кроме словесных угроз и выдвигания флота США к берегам Северной Кореи, ничем это не закончилось", — заметил он.

Однако мир увидел, что получение ЯО может обезопасить от прямого вмешательства Соединенных Штатов. Эксперт напомнил, что в южноамериканской стране часто меняется руководство. Вашингтон давно воспринимает Южную Америку как свой "задний двор", и внимательно следит за происходящим там. Если страны не договорятся, может начаться серьезный конфликт, вплоть до попытки сменить правительство в Бразилии на более лояльное к США.