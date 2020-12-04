Спрогнозирован курс доллара на конец декабря

Какой фактор является наиболее важным для укрепления рубля, рассказала в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Какой фактор является наиболее важным для укрепления рубля, рассказала в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, главной причиной, позитивно влияющей на рубль, является регистрация вакцин от коронавируса в США и Великобритании, а также старт массовой вакцинации в разных странах, в том числе в России. Это может быть началом борьбы мирового сообщества с пандемией и скорой победой над инфекцией, отметила Мильчакова.

В свою очередь, окончание пандемии послужит стабилизации мировой экономики. Однако не стоит забывать о рисках для отечественной валюты, в том числе геополитических. Так, до конца декабря доллар может торговаться в диапазоне 73–78 рублей за доллар, а евро — 89–94 рубля за евро. Стоимость нефти может составить от 46 до 51 доллара за баррель, подытожила эксперт.