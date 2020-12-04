Беглов рассказал о мегагрантах для ученых Петербурга от Правительства РФ

Ученые сразу нескольких петербургских вузов получат гранты от Правительства России.

Ученые сразу нескольких петербургских вузов получат гранты от Правительства России.

Исследователи сразу из трех вузов Северной столицы и одного научно-исследовательского института получат гранты от Правительства РФ. Данные ученые победили в восьмом конкурсе проектов. По словам губернатора города Александра Беглова, всего на конкурс отправили более 400 заявок из 57 регионов России.

"На средства мегагрантов в городе создадут лаборатории мирового уровня. Это даст новый импульс для развития научных исследований, привлечет талантливую молодежь, позволит Петербургу оставаться одним из ведущих научных центров страны", — заявил он.

Гранты присудили ученым из Санкт‑Петербургского государственного университета, университетов ИТМО и ЛЭТИ, а также Института проблем машиноведения РАН.

Недавно власти Санкт-Петербурга призвали туристов воздержаться от поездок в город на Новый год. Губернатор Северной столицы Александр Беглов ввел ряд новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом в городе. Одни меры безопасности начнут действовать уже сейчас, другие — только на новогодние праздники, чтобы снизить риск распространения инфекции, передает телеканал "360".