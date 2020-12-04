Миграционная политика Германии может стоить должности Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель может покинуть свой пост в 2021 году. Эксперты отметили несколько основных причин соответствующих перестановок.

Канцлер Германии Ангела Меркель может покинуть свой пост в 2021 году. Эксперты отметили несколько основных причин соответствующих перестановок.

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази и экономист Имре Борош оценили перспективы немецкого канцлера. Мнение экспертов приведено в материале издания Nation News.

Помимо сложностей, связанных с коронавирусом, в Германии ощущается серьезное напряжение из-за наплыва мигрантов. Именно миграционная политика в последнее время все больше волнует немцев.

Прирост населения страны обеспечивается в основном за счет мигрантов. В то же время, большое количество немцев уезжает из страны из-за наплыва иностранцев.