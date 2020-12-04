Обвиняемый в мошенничестве Левченко получил поддержку КПРФ

Представители КПРФ в Москве поддержали бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко и его сына, депутата областного Заксобрания, который обвиняется в мошенничестве.

Представители КПРФ в Москве поддержали бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко и его сына, депутата областного Заксобрания, который обвиняется в мошенничестве.

Андрей Левченко находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенничеству в особо крупном размере. В Следственном комитете добавили, что Иркутская область потеряла из-за его махинаций 185 миллионов рублей.

В то время он осуществлял оперативное руководство компанией "Звезда", которая занимается заменой лифтового оборудования. Журналистов уже тогда смущало, что фирма с уставным капиталом в десять тысяч рублей получала крупные госконтракты.

Представители московского отделения КПРФ называют дело против Андрея Левченко сфабрикованным. Коммунисты также считают, что он преследуется якобы по политическим мотивам.

"ПолитЭксперт" пишет, что его отец Сергей, будучи губернатором, не раз обвинялся в обворовывании сограждан, дорогостоящих командировках в Европу, сокрытии недвижимости. Перлом его карьеры стал законопроект об увеличении зарплаты самому себе на 44%. В 2019 году Сергей Левченко не смог справиться с последствиями наводнения в регионе, из-за чего тысячи жителей остались без крыши над головой.