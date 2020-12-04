Малышева предупредила о смертельной супербактерии

Супербактерия может привести человека к смерти от коронавирусной инфекции, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

Супербактерия может привести человека к смерти от коронавирусной инфекции, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

Вместе с неврологом Дмитрием Шубиным она прокомментировала мнение главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Он заявил, что пациенты с диагнозом коронавируса умирают из-за заражения крови, которое наступает вследствие некоей суперинфекции.

Часто инфекция не реагирует на антибиотики, а в некоторых случаях после применения этих препаратов коронавирус становится еще сильнее. В результате появляются симптомы, развитие которых врачи не могут контролировать. Часто такая ситуация происходит в больницах, где много больных коронавирусом.

Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" показывают высокую эффективность и безопасность во время пострегистрационных клинических исследований, сообщает телеканал "360".