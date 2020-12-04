Депутат Николаев рассказал о разработке мер помощи обманутым дольщикам

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям намерен поднять обсуждение о выплате компенсации обманутым дольщикам, пишет NEWS.ru.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям намерен поднять обсуждение о выплате компенсации обманутым дольщикам, пишет NEWS.ru.

По словам депутата Николая Николаева, на решение проблемы обманутых дольщиков, которые вложились в помещения в недостроенном доме или апартаменты, планируется потратить около 50 млрд рублей за три года. Эти средства пойдут на обеспечение жильем или денежной компенсацией тех, кто купил жилые помещения, однако не затронет тех, кто вложился в открытие малого бизнеса, уточнил Николаев в беседе с NEWS.ru.

Похожий случай наблюдается в отношении тех, кто приобрел апартаменты, однако на будущее такие граждане будут защищены на законодательном уровне. Сейчас же построенные апартаменты должны приобретаться и через эскроу-счета, соответственно также и продаваться как квартиры, отметил депутат.