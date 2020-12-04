Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента России

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс занял должность специального представителя президента, сообщили в Кремле.

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс занял должность специального представителя президента, сообщили в Кремле.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что Анатолий Чубайс назначен специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Накануне он сообщил об уходе с поста главы госкорпорации "Роснано".

Эту должность Чубайс занимал в течение 12 лет. Корпорацию после его ухода возглавил бывший заместитель главы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.