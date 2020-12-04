Лавров осудил присутствие солдат США в Сирии

Восстановление мирной жизни в Сирии осложняется вмешательством со стороны США. Основными причинами названы оккупация части территорий и экономические санкции.

Восстановление мирной жизни в Сирии осложняется вмешательством со стороны США. Основными причинами названы оккупация части территорий и экономические санкции.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на условия, в которых сирийское правительство восстанавливает свою страну. Дамаск демонстрирует политические подвижки. Однако в ответ получает незаконное присутствие войск Соединенных Штатов на своей территории и призывы к сепаратизму.

"Запад демонстрирует двойные стандарты, отказывает Сирии в помощи, даже когда речь идет о гуманитарных проблемах", — подчеркнул он.

Страны Запада продолжают экономическое давление на ближневосточную страну, что проходит на фоне пандемии коронавируса. Так, летом 2020 года вступил в силу "акт Цезаря", направленный против сирийской экономики.

Однако вопреки давлению сирийское руководство налаживает мир в стране, передает его слова ФАН со ссылкой на ТАСС. Миллионы граждан получили достойный уровень жизни в послевоенный период.