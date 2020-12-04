Российский вирусолог объяснил, почему Китаю удалось победить COVID-19

Китай смог победить пандемию COVID-19 благодаря вовремя принятым крайне жестоким ограничениям.

Китай смог победить пандемию COVID-19 благодаря вовремя принятым крайне жестоким ограничениям.

Власти Поднебесной нашли в себе силы принять "драконовские меры" по меркам Запада для контроля над распространением коронавирусной инфекции. Это помогло подавить дальнейшее распространение пандемии. Такое мнение изданию "Комсомольская правда" выразил профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль. Профессор напомнил о ситуации, которая осенью сложилась в городе Циндао, где одновременно у 13 человек обнаружили коронавирус.

"Власти уволили главврача больницы и главу комиссии по здравоохранению муниципалитета. А затем всего за несколько дней на коронавирус проверили все 11 млн жителей города", — отметил он.

Гиль подчеркнул, что вспышку опасного вируса удалось вовремя ликвидировать из-за максимального охвата населения. Кроме того, Китай старается предотвращать любые возможности завоза инфекции из других стран.

"Известны прецеденты, когда китайские власти разворачивали в воздухе самолеты, если на борту находились пассажиры, которые не прошли тесты на коронавирус", — добавил он.

Гиль уверен, что меры такого рода с трудом приняли бы в Европе и США. По его словам, попытка провести там массовую проверку на коронавирус жителей одного города привела бы к протестам.