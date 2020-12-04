Представитель ООН предрек миру катастрофический 2021 год

Мир в следующем году рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Мир в следующем году рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

В пятницу он выступил на специальном заседании Генассамблеи ООН по вопросам борьбы с пандемией, где сообщил, что 2021 год станет для мира "буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

Бизли указал, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года число находящихся на грани голодной смерти людей выросло с 80 до 135 миллионов. Пандемия усугубила ситуацию, и их стало 270 миллионов.

"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил директор ВПП ООН.

Преодолеть гуманитарный кризис удастся только в том случае, если будут собраны необходимые средства, сказал Бизли. Вместе с тем он выразил сомнение, что мир сможет собрать их, и предложил сосредоточить внимание на решении наиболее острых проблем: дестабилизации, голода и миграции. По мнению представителя ООН, только в этом случае человечество сможет "пережить 2021 год".