Должность премьера Ливии может занять кандидат от Востока

Большая часть делегатов на Форуме политического диалога по Ливии намерены поддержать кандидата от Востока на должности нового главы правительства.

Большая часть делегатов на Форуме политического диалога по Ливии намерены поддержать кандидата от Востока на должности нового главы правительства.

Согласно информации Libyan Express, участники мероприятия приступили к согласованию процедуры отбора кандидатов на выборы, которые ориентировочно должны пройти 24 декабря следующего года. Именно в этот день жители Ливии будут праздновать 70-летие независимости страны.

Источники сообщили, что участники форума отказались рассматривать главаря нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа на пост руководителя нового кабмина. Аналогичная ситуация произошла и с другими претендентами от ПНС на должность премьера, пишет Федеральное агентство новостей.