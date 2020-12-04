Вассерман: экономический расчет украинцев перехитрил сам себя

Высокие экономические показатели, которые Украина демонстрировала перед распадом СССР, были достигнуты благодаря тому, что она входила в Советский Союз. А после обретения независимости ее разорение было неизбежным.

Высокие экономические показатели, которые Украина демонстрировала перед распадом СССР, были достигнуты благодаря тому, что она входила в Советский Союз. А после обретения независимости ее разорение было неизбежным.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал известный российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, еще в 1991 году во время голосования на референдуме за независимость Украины он выступал против этого шага, понимая к каким плачевным последствиям он приведет.

Тогда же, напомнил Вассерман, он сделал экономический прогноз разрушительных последствий украинской независимости, взяв за основу популярные в то время на Украине пропагандистские листовки из серии «москаль съел твое сало».

«В этой листовке сопоставлялись экономические показатели Союза в целом, Украины и парочки западноевропейских стран. И на основе этого сравнения авторы листовки сделали вывод, что как только Украина отделится, она заживет радостно и великолепно», — напомнил аналитик.

При этом Вассерман отметил, что он уже тогда, используя исключительно данные из этой же листовки и не привлекая никакие другие цифры, напомнил о самом понятии хозяйственных связей и доказал неизбежность разорения Украины в случае ее отделения от Советского Союза. Это произойдет, говорил он тогда, потому, что те высокие показатели, которыми хвастаются авторы листовок, достигнуты именно благодаря тому, что Украина является частью СССР, благодаря связям, которые делают украинское хозяйство востребованным на территории всего СССР. А без этих связей Украине не прожить.

Также аналитик отметил, что под независимостью Украины он подразумевал такое положение дел, когда Киев в расчетах с Москвой перейдет на мировые цены, в том числе и в том, что касается цен на энергоносители. В первые годы после распада СССР этого еще не было, но уже тогда экономических проблем у Украины было больше, чем у России.

«Приведу одну цифру. За первые пять лет независимости украинский карбованец подешевел по отношению к российскому рублю ни много ни мало в 50 раз. Сейчас об этом мало кто знает, но я это хорошо помню, поскольку я довольно часто ездил в РФ на разные турниры по интеллектуальным играм и вынужден был постоянно следить за курсом», — напомнил Вассерман.

И уже этот один показатель, по его словам, очень красноречиво говорит о последствиях украинской независимости.