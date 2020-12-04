Берлин может использовать "СП-2" для развития водородной отрасли

Немецкая сторона может заполнить российский газопровод "Северный поток — 2" водородом на 70% от полной мощности, сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Немецкая сторона может заполнить российский газопровод "Северный поток — 2" водородом на 70% от полной мощности, сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По словам экономиста Германии, строительство сооружения РФ очень важно в современных условиях. Берлин может использовать систему для развития водородной отрасли после переходного периода природного газа, считает эксперт.

Руководитель комитета сообщил, что предприятия ФРГ не поддерживают санкционную политику Соединенных Штатов в отношении "СП-2". Ограничения Белого дома вредят не только бизнесменам, но и суверенитету Европы, подчеркнул Оливер Хермес.