19:35 4 Декабря 2020Политика
Берлин может использовать "СП-2" для развития водородной отрасли
Немецкая сторона может заполнить российский газопровод "Северный поток — 2" водородом на 70% от полной мощности, сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
Немецкая сторона может заполнить российский газопровод "Северный поток — 2" водородом на 70% от полной мощности, сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
По словам экономиста Германии, строительство сооружения РФ очень важно в современных условиях. Берлин может использовать систему для развития водородной отрасли после переходного периода природного газа, считает эксперт.
Руководитель комитета сообщил, что предприятия ФРГ не поддерживают санкционную политику Соединенных Штатов в отношении "СП-2". Ограничения Белого дома вредят не только бизнесменам, но и суверенитету Европы, подчеркнул Оливер Хермес.