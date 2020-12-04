Евросоюз не станет называть антироссийские санкции в честь Навального

Евросоюз не станет называть новые антироссийские санкции в честь блогера Алексея Навального. Ограничения вообще не получат каких-либо названий.

Евросоюз не станет называть новые антироссийские санкции в честь блогера Алексея Навального. Ограничения вообще не получат каких-либо названий.

Согласно информации источника РИА Новости, представители Евросоюза отказались называть санкционный режим "списком Навального". Видимо европейские страны решили отличиться от США, которые придумали "закон Магнитского".

Телеведущий Владимир Соловьев и политолог Александр Сосновский ранее прокомментировали выступление Навального и его сторонников перед Европарламентом. Эксперты сошлись во мнениях, что ЕС просто использует указанных персонажей в своих целях, пишет Федеральное агентство новостей.