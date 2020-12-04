Цзиньпин отметил вклад экс-президента Франции в отношения Парижа и Пекина

Председатель КНР Си Цзиньпин направил руководству Франции телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью экс-президента страны Валери Жискар д'Эстена.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил руководству Франции телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью экс-президента страны Валери Жискар д'Эстена.

Французский политик активно способствовал сотрудничеству двух республик, отметил Цзиньпин. Он назвал ушедшего из жизни француза выдающимся государственным деятелем. Председатель КНР обратил внимание на значительный вклад экс-президента в развитие двусторонних отношений. Соответствующую информацию предоставило китайское телевидение.

Валери Жискар д'Эстен скончался 3 декабря на 95-м году жизни. Он занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год.