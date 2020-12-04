Пушков : никто не поддерживает идею Санду о выводе российских миротворцев

Избранный президент Молдавии Майя Санду, требующая вывести из Приднестровья российских миротворцев, просто сотрясает воздух, не помогая решить проблему.

Избранный президент Молдавии Майя Санду, требующая вывести из Приднестровья российских миротворцев, просто сотрясает воздух, не помогая решить проблему.

Об этом пишет российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Но ее не поддерживает ни правительство, ни парламент самой Молдавии, не говоря уже о жителях Приднестровья, особенно 220 тысячах проживающих там граждан России», — отметил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

По его словам, пустыми разглагольствованиями Санду не найдет решения проблемы Приднестровья.

Ранее Майя Санду призвала заменить находящихся в Приднестровской Молдавской Республике российских миротворцев на гражданских наблюдателей ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Также Санду выразила мнение, что хранящиеся на оружейных складах в приднестровском селе Колбасна боеприпасы нужно вывезти из региона и утилизировать, так как ни в них, ни в российских миротворцах нет необходимости.

Требования избранного президента Молдавии уже раскритиковал президент ПМР Вадим Красносельский, который напомнил Майе Санду, что именно российские миротворцы на протяжении последних 28 лет обеспечивают мир в Приднестровье. Также Красносельский подчеркнул, что российские военные на протяжении веков были и остаются «неотъемлемой частью системы безопасности данного регионального пространства».