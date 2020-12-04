Голикова объявила о начале массовой вакцинации со следующей недели

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется на следующей неделе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется на следующей неделе.

Первыми будут получать вакцину граждане из групп риска. Это педагоги и медицинские работники, сообщила она. Голикова напомнила россиянам, что иммунный ответ формируется в течение 42 дней. Важно в это время продолжать выполнять установленные ограничительные меры — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.