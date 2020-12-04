Платформа G5+ одобрила законных кандидатов в президенты ЦАР

Представители G5+ поддержали решение Конституционного суда Центральноафриканской Республики (ЦАР) и одобрили итоговый список законных кандидатов на пост главы государства.

Представители G5+ поддержали решение Конституционного суда Центральноафриканской Республики (ЦАР) и одобрили итоговый список законных кандидатов на пост главы государства.

В G5+ входят Россия, Франция, США, ЕС, ООН, Африканский Союз, МИНУСКА и Центральноафриканский Союз. Все партнеры являются посредниками мирного процесса в ЦАР, пишет Федеральное агентство новостей.

Союзники республики также поддержали решение Конституционного суда, который отказал в регистрации нескольким претендентам в кандидаты на пост главы государства. Участники G5+ считают, что суд вынес законный вердикт, который позволит провести легитимные выборы в декабре 2020 года.

Представители платформы G5+ настоятельно посоветовали политикам мирно признать решение суда и не допускать какого-либо распространения недостоверной информации в отношении кандидатов.