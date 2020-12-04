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18:47   4 Декабря 2020
Происшествия

Суд разрешил СК возбудить дело против покойного Михаила Хачатуряна

Суд разрешил СК возбудить дело против покойного Михаила Хачатуряна

Басманный суд Москвы разрешил возобновить дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.

Скандальное уголовное дело возобновили с согласия родственников умершего. Они пошли на это с целью реабилитации Михаила Хачатуряна, которого собственные дочери обвинили в изнасиловании. Адвокат девушек Ярослав Пакулин рассказал, что причиной такого решения суда стало поступление заявлений сестер Михаила, Марины и Наиры, которые требуют провести расследование, чтобы добиться реабилитации их брата.

Девушек обвиняют в убийстве отца в составе группы лиц по предварительному сговору. По словам самих сестер, отец регулярно истязал и насиловал их. Дело вызвало общественный резонанс. По решению суда сестры были освобождены из-под стражи, но им запрещено покидать дом без разрешения и пользоваться средствами связи.

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