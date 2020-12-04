Суд разрешил СК возбудить дело против покойного Михаила Хачатуряна

Басманный суд Москвы разрешил возобновить дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.

Басманный суд Москвы разрешил возобновить дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.

Скандальное уголовное дело возобновили с согласия родственников умершего. Они пошли на это с целью реабилитации Михаила Хачатуряна, которого собственные дочери обвинили в изнасиловании. Адвокат девушек Ярослав Пакулин рассказал, что причиной такого решения суда стало поступление заявлений сестер Михаила, Марины и Наиры, которые требуют провести расследование, чтобы добиться реабилитации их брата.

Девушек обвиняют в убийстве отца в составе группы лиц по предварительному сговору. По словам самих сестер, отец регулярно истязал и насиловал их. Дело вызвало общественный резонанс. По решению суда сестры были освобождены из-под стражи, но им запрещено покидать дом без разрешения и пользоваться средствами связи.