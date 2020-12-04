18:45 4 Декабря 2020Общество
Сервис для вопросов президенту РФ "Москва — Путину" запущен в режиме теста
Кремль заявил о начале работы приложения "Москва — Путину", которое разработано специально для большой пресс-конференции.
Кремль заявил о начале работы приложения "Москва — Путину", которое разработано специально для большой пресс-конференции.
Первые вопросы приложение начнет принимать уже 6 декабря. Такую информацию изданию РИА Новости предоставила пресс-служба Кремля.
Данное приложение разработано специально для большой пресс-конференции, которую президент России Владимир Путин проведет 17 декабря. Президент пообщается с журналистами и россиянами в режиме онлайн из своей резиденции.
Сегодня в рамках пресс-конференции, посвященной проблемам искусственного интеллекта, Владимир Путин указал на его неспособность стать президентом. Также президент заявил, что технологии являются основой для новых достижений и развития человечества.