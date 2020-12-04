Вассерман: после убийства ядерщика Иран займется бомбой всерьез

После того, как в Тегеране был убит физик-ядерщик Мохсен Махабади, который руководил разработкой иранского теста на коронавирус, в Иране официально отказались выполнять взятые на себя ранее обязательства не обогащать уран до оружейного уровня.

После того, как в Тегеране 27 ноября текущего года был убит физик-ядерщик Мохсен Махабади, который руководил разработкой иранского теста на коронавирус, в Иране официально отказались выполнять взятые на себя ранее обязательства не обогащать уран до оружейного уровня.

Об этом в материале для телеканала РЕН.тв пишет российский журналист, публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

«Порой убийство переворачивает всю историю. Застрелили наследника австрийского престола — и Первая мировая война унесла пару десятков миллионов жизней, разрушила четыре империи… Теракт 11 сентября 2001 года в США тоже породил миллионы смертей и перекроил границы…», — напомнил Вассерман.

27 ноября в Тегеране совершено убийство иранского физика Мохсена Махабади, главная работа которого заключалась в руководстве ядерной программой Ирана. В условиях пандемии Махабади занимался созданием теста на коронавирус. Несколько лет назад на него уже было совершено покушение.

Это убийство, по мнению Вассермана, повлечет за собой последствия, которые могут навсегда изменить мир.

Покушение на Махабади было совершено при помощи высокотехнологичных устройств, которыми, по мнению специалистов, могли обладать лишь Соединенные Штаты Америки. Взрывные устройства, подорвавшие машину физика, а также крупнокалиберный пулемет, из которого изрешетили Махабади и его охранников, скорее всего управлялись посредством спутника связи, пишет Вассерман. К тому же Махабади стал не первым иранским физиком-ядерщиком, которого убили.

«Открытым текстом сообщаю: несколько лет назад Иран отменил все части своей ядерной разработки, теоретически способные послужить основой для оружия, в обмен на снятие ограничений, наложенных Советом безопасности ООН. Но не все в это верят», — подчеркнул эксперт

Теперь Иран не может оставить произошедшее без ответа. Тем более, если учесть опыт Северной Кореи, на которую американцы перестали «наезжать» только после того, как там была создана собственная ракета, способная долететь «до гавайских островов, и испытана ядерная боеголовка.

«Иран после убийства Махабади официально отменил обязательство не обогащать уран до оружейного качества. Значит, Иран займется бомбой всерьез, — предупреждает Вассерман. — Учтите турецкое стремление возродить Османскую империю, куда и нынешний Израиль входил. И надежду банкстеров США обнулить свои долги через очередную мировую войну. Не правда ли, на горизонте все отчетливее ядерный гриб?!».

В заключение аналитик отмечает, что, если в мире завелись державы, которые плюют на все международные обычаи и соглашения, то другим странам приходится обзаводиться собственным оружием, так как другого способа защититься от их произвола просто нет.