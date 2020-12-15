Радость свободы или разврат? «Голая йога» завоевывает YouTube

Популярный видеохостинг заполонили ролики с обнаженными женщинами. «Политика Сегодня» разбиралась в явлении.

Популярнейший американский видеохостинг YouTube в последние дни заполонили сотни видео с обнаженными женщинами, которые занимаются восточной гимнастикой. Правила сервиса запрещают размещение подобного контента, но создатели каналов нашли лазейку — они публикуют ролики «Naked Yoga» (голая йога — англ.) в образовательных целях.

Приверженцы «голой йоги» заявляют, что комплекс подобных упражнений помогает принять свое тело полностью, а одежда не стесняет движений. Блогер, мастер медитации и преподаватель школы «Тайны Жизни» Григорий Киреев рассказал «Политике Сегодня», что не видит ничего плохого в таком явлении, а публичная демонстрация нагого тела помогает обрести больше радости и свободы.

«Когда человек выходит из ограничения, будто тело это что-то постыдное, то и в его жизни намного больше свободы и радости. Поэтому это, возможно, будет классной практикой для многих: для их психики, для их выхода из зоны комфорта, для расширения на каком-то определенном этапе. Пойти даже на нудистский пляж, почувствовать, как ветер ласкает тело», — одобрил идею мастер медитации», — одобрил идею мастер медитации.

Однако к тем, кто встал на путь духовного и физического совершенствования, примкнули люди с низменными и меркантильными интересами. Некоторые видео изобилуют крупными планами гениталий, на обложках таких роликов часто присутствуют кадры из фильмов для взрослых, а в ключевые поисковые слова добавляются хештеги 'hot yoga' (жаркая йога — англ.).

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в комментарии ПС выразил уверенность, что под «голой йогой» маскируются «извращенцы», а лояльной к ним политике YouTube депутат не удивлен: площадку и ранее уличали в «пропаганде нетрадиционных ценностей».

«В данном случае удивляться не приходится, хотя это не может не быть печальным», — вздохнул депутат.

В «обнаженной йоге» Милонов видит угрозу не только российской нравственности, но и менее консервативным западным странам. Впрочем, настороженно парламентарий относится и к традиционным йога-практикам, будучи уверенным, что их приверженцы — «религиозные сектанты», пытающиеся создать «либеральную религию абсолютного эгоизма».

«Это нарушает традиционные взгляды на человека в глазах всего мира — и у американцев, и у англичан, и у французов. Это не соответствует тем дефинициям ценностей, в которых воспитаны все люди», — убежден парламентарий.

Напомним, ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что российские власти не стремятся заблокировать на территории страны YouTube или Facebook