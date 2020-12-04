Подозреваемый в убийстве блогер Reeflay находится на иждивении у матери

Блогер Стас Reeflay, подруга которого погибла в прямом эфире, живет за счет матери, сообщил корреспондент из здания суда.

Блогер Стас Reeflay, подруга которого погибла в прямом эфире, живет за счет матери, сообщил корреспондент из здания суда.

Раменский суд Подмосковья начал заседание по избранию меры пресечения стримеру, подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей подруге. Мать Стаса, на иждивении которой он находится, пришла в зал суда. Reeflay появился на заседании в домашних тапках.

Гособвинитель попросил заключить под стражу подозреваемого. По мнению прокурора, блогер может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Reeflay заявил, что погибшая нападала на него с ножом, и он мог успокоить ее только пощечиной.

Напомним, видеоблогер пригласил друзей и устроил трансляцию дома. Компания издевалась над одной из приглашенных подруг в прямом эфире. В итоге девушку выгнали раздетой на улицу, после чего она скончалась.