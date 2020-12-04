Дело в отношении инвестора Майкла Калви направлено в суд

Основатель инвестиционного фонда Майкл Калви предстанет перед судом в Москве по обвинению в причастности к хищению 2,5 миллиарда рублей.

Основатель инвестиционного фонда Майкл Калви предстанет перед судом в Москве по обвинению в причастности к хищению 2,5 миллиарда рублей.

По мнению правоохранительных органов, эта сумма была украдена у банка "Восточный".

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы члена правления финансовой организации Шерзода Юсупова. Заявитель подчеркнул, что Калви причастен к реализации преступной схемы. Для этого он якобы ввел в заблуждение совет директоров банка по поводу стоимости акций фирмы "Первое коллекторское бюро".

В результате такой махинации данная компания расплатилась ценными бумагами за кредит в 2,5 миллиарда рублей. На самом деле пакет акций, за счет которого был списан долг, оценивался в 600 тысяч рублей.