Рожин рассказал, куда уйдут выделенные Киеву 250 млн долларов США

Американский конгресс одобрил военную помощь Украине. В следующем году США направят Киеву 250 миллионов долларов на развитие обороны.

Американский конгресс одобрил военную помощь Украине. В следующем году США направят Киеву 250 миллионов долларов на развитие обороны.

Выделенная сумма должна помочь Киеву в модернизации армии, однако, как отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с Nation News, украинцы этих денег не увидят.

Часть суммы сразу будет направлена подрядчикам, которые поставляют Киеву вооружения и боеприпасы, а также обучают личный состав ВСУ. Помимо этого, деньги пойдут и на оплату услуг инструкторов из США, которые проживают на Украине.

"США не забывают подкармливать своих подрядчиков, которые на этом зарабатывают", — подчеркнул он.

Выделенная конгрессом сумма в 250 миллионов долларов не представляет интереса для США, но это крупное вложение для Украины, испытывающей экономический спад. Правда, не все украинцы рады подарку от западных друзей. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", наоборот, устроили у здания американского посольства в Киеве митинг и потребовали от американцев не совать нос во внутренние дела их страны.