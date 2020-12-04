Россия сможет поставлять водород в Европу по "Северному потоку — 2"

Трубопровод "Северный поток — 2" в будущем можно переориентировать на водородное сырье вместо природного газа, заявили в Германии.

Трубопровод "Северный поток — 2" в будущем можно переориентировать на водородное сырье вместо природного газа, заявили в Германии.

Оливер Хермес, председатель Восточного комитета экономики ФРГ, представляющего интересы бизнеса, подчеркнул, что расширенные санкции США против проекта нарушают европейский суверенитет и ставит европейские предприятия под прицел. "СП-2" должен регулироваться исключительно фирмами и странами из ЕС, а не американскими органами.

Значение "Северного потока 2" для европейского энергоснабжения в последние месяцы выросло. Он строится по самым современным стандартам экологической и технической безопасности, открывая перспективу для водородной эпохи. Уже в ближайшие десятилетия под транспортировку водорода из России может быть отдано до 70% мощностей, отметил Хермес.