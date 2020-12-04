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17:49   4 Декабря 2020
Политика

Врачи больницы в Триполи устроили протестную акцию против ПНС Ливии

Врачи больницы в Триполи устроили протестную акцию против ПНС Ливии

Ливийские медики организовали протестную акцию в Триполи после похищения ортопеда Садыка ибн Даллы бандформированиями нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

По информации издания 218tv, врачи организовали протестное мероприятие в главном здании медучреждения аль-Хадра. Доктора потребовали от силовых структур обеспечить безопасность медиков в нерабочее время. Участники акции осудили главарей ПНС, которые допустили похищение ортопеда.

Как стало известно ранее, Садык ибн Даллы был похищен 1 декабря ливийскими радикалами, которые были одеты в форму "правоохранителей". Врач возвращался из больницы домой, когда на него совершили налет, пишет Федеральное агентство новостей.

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#ливия #врачи #пнс

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