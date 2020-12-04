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17:49   4 Декабря 2020
Политика

Греф вручил Путину уникальный подарок

Греф вручил Путину уникальный подарок

Глава Сбербанка Герман Греф встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель Сбербанка встретился с главой государства. Председатель правления российского банка презентовал Путину уникальный смарт-дисплей, который управляется голосом и жестами.

"Пока его еще нет в продаже, мы начнем продавать только с 20 декабря. Это первое устройство в мире, которое оснащено голосовым и жестовым управлением", — пояснил Герман Греф.

Также сегодня Владимир Путин стал участником первого заседания международной конференции Artificial Intelligence Journey, которая прошла в дистанционном формате.

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#путин #сбербанк #греф

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