Путин отметил увеличение экономической активности жителей России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил рост экономической активности граждан в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил рост экономической активности граждан в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Лидер страны выразил уверенность в том, что его собеседник также заметил рост показателя.

"Я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете — экономическая активность граждан увеличивается", — заявил президент.

Владимир Путин также упомянул увеличение кредитного портфеля у Сбербанка на фоне небольшого сокращения чистой прибыли. Результаты за девять месяцев оказались достаточно сильными, добавил глава России.