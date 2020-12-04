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17:46   4 Декабря 2020
Экономика

Путин отметил увеличение экономической активности жителей России

Путин отметил увеличение экономической активности жителей России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил рост экономической активности граждан в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Лидер страны выразил уверенность в том, что его собеседник также заметил рост показателя.

"Я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете — экономическая активность граждан увеличивается", — заявил президент.

Владимир Путин также упомянул увеличение кредитного портфеля у Сбербанка на фоне небольшого сокращения чистой прибыли. Результаты за девять месяцев оказались достаточно сильными, добавил глава России.

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