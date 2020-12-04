Ситуация в Закарпатье может начать развиваться по сценарию Донбасса

По мнению киевского политолога Александра Семченко, международное сообщество не встанет на сторону Украины.

Из-за обысков у представителей венгерской общины, которые инициировали в Службе безопасности Украины (СБУ), в Закарпатье накаляется обстановка. Сложившаяся ситуация может привести ко «второму Донбассу». Такое мнение «Известиям» выразил киевский политолог Александр Семченко.

В конце ноября СБУ провели обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатской области, председателя Партии венгров Украины (КМКС) Василия Брензовича. Рейды начались в объектах и учреждениях, связанных с именем последнего.

Накануне годовщины референдума о создании Венгерского автономного округа вооружённые сотрудники СБУ провели обыски у лидера Партии венгров Украины и в ряде венгерских организаций. Рассказываем подробности ситуации в Закарпатьеhttps://t.co/glJDSmCjpG — Украина • РУ (@ukraina_ru) December 2, 2020

Замглавы партии Йосиф Борто не смог обозначить причины обысков:

«Мы не знаем причины и основания, потому что, после того, как сотрудники вошли в эти здания, они закрылись и никого туда не впускают и никого не выпускают. То есть, мы не знаем, что там происходит».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски в организациях и подчеркнул, что такие меры в XXI веке неприемлемы.

«В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску», — отметил Сийярто.

МИД Венгрии назвал агрессивные обыски СБУ в Закарпатье скандалом https://t.co/dGXe1hpVFg pic.twitter.com/rndJwpfMpd — РИА Новости (@rianru) December 3, 2020

Кроме того, МИД Венгрии подчеркнул, что агрессивные обыски на дому, которые проводятся в отношении нацменьшинств, не вписываются в принципы ОБСЕ.

«Я бы хотел обратиться к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать СММ, а также направить миссию по установлению фактов в Закарпатье», — добавил Сийярто.

По мнению Семченко, сейчас в Закарпатье складывается взрывоопасная ситуация, где международное сообщество вряд ли встанет на сторону Украины.

«Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс. При этом местность в Закарпатье гористая, обороняться и вести партизанскую войну здесь проще. За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев», — выразил мнение политолог.

Киевский эксперт также допустил провокацию конфликта со стороны украинских националистов.

«Эти люди привыкли устанавливать свои порядки в Центральной Украине. Хватают и ставят на колени несогласных, добиваются покорности. Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион. В ответ Венгрия может ввести свои войска», — не исключил Семченко.

По мнению председателя Закарпатской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ивана Чубирко, обыски могут быть связаны с нежеланием Партии венгров вступать в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в областном совете.

Після невдалої спроби влади, через тиск силовиків загнати в коаліцію (більшість) в Закарпатській обраді депутатів ... Опубликовано Иваном Чубирко Среда, 2 декабря 2020 г.

Выборы в Закарпатский областной совет состоялись 25 октября. Тогда Партия венгров набрала 11,6% голосов, а впереди нее оказались местная партия «Родное Закарпатье», «Слуга народа» и «Батькивщина».

Впрочем, в приграничном городе Берегово КМКС одержала победу, а правящая партия Зеленского оказалась третьей.

Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликтhttps://t.co/dusksQvlHR — Интерфакс-Украина (@interfaxua) December 2, 2020

В день голосования глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал этнических венгров голосовать за Партия венгров Украины.

МИД Украины заявил о «прямом вмешательстве» Будапешта в украинский избирательный процесс, а также о неуважении Венгрии к национальному законодательству.