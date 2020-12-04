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18:28   4 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Ситуация в Закарпатье может начать развиваться по сценарию Донбасса

Ситуация в Закарпатье может начать развиваться по сценарию Донбасса

Из-за обысков у представителей венгерской общины, которые инициировали в Службе безопасности Украины (СБУ), в Закарпатье накаляется обстановка. Сложившаяся ситуация может привести ко «второму Донбассу». Такое мнение «Известиям» выразил киевский политолог Александр Семченко.

В конце ноября СБУ провели обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатской области, председателя Партии венгров Украины (КМКС) Василия Брензовича. Рейды начались в объектах и учреждениях, связанных с именем последнего.

Замглавы партии Йосиф Борто не смог обозначить причины обысков:

«Мы не знаем причины и основания, потому что, после того, как сотрудники вошли в эти здания, они закрылись и никого туда не впускают и никого не выпускают. То есть, мы не знаем, что там происходит».

Ситуация в Закарпатье может начать развиваться по сценарию Донбасса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом агрессивные обыски в организациях и подчеркнул, что такие меры в XXI веке неприемлемы. 

«В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску», — отметил Сийярто.

Кроме того, МИД Венгрии подчеркнул, что агрессивные обыски на дому, которые проводятся в отношении нацменьшинств, не вписываются в принципы ОБСЕ.

«Я бы хотел обратиться к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать СММ, а также направить миссию по установлению фактов в Закарпатье», — добавил Сийярто.

По мнению Семченко, сейчас в Закарпатье складывается взрывоопасная ситуация, где международное сообщество вряд ли встанет на сторону Украины.

«Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс. При этом местность в Закарпатье гористая, обороняться и вести партизанскую войну здесь проще. За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев», — выразил мнение политолог.

Ситуация в Закарпатье может начать развиваться по сценарию Донбасса

Киевский эксперт также допустил провокацию конфликта со стороны украинских националистов.

«Эти люди привыкли устанавливать свои порядки в Центральной Украине. Хватают и ставят на колени несогласных, добиваются покорности. Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион. В ответ Венгрия может ввести свои войска», — не исключил Семченко.

По мнению председателя Закарпатской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ивана Чубирко, обыски могут быть связаны с нежеланием Партии венгров вступать в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в областном совете.  

Після невдалої спроби влади, через тиск силовиків загнати в коаліцію (більшість) в Закарпатській обраді депутатів ...

Опубликовано Иваном Чубирко Среда, 2 декабря 2020 г.

Выборы в Закарпатский областной совет состоялись 25 октября. Тогда Партия венгров набрала 11,6% голосов, а впереди нее оказались местная партия «Родное Закарпатье», «Слуга народа» и «Батькивщина».

Впрочем, в приграничном городе Берегово КМКС одержала победу, а правящая партия Зеленского оказалась третьей.

В день голосования глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал этнических венгров голосовать за Партия венгров Украины.

МИД Украины заявил о «прямом вмешательстве» Будапешта в украинский избирательный процесс, а также о неуважении Венгрии к национальному законодательству.

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#украина #обыски #сбу #венгрия #закарпатье

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