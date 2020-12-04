17:23 4 Декабря 2020Общество
Жириновский резко высказался о треш-стримах после гибели девушки Reeflay
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал резонансную ситуацию со смертью подруги блогера Reeflay в прямом эфире. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал резонансную ситуацию со смертью подруги блогера Reeflay в прямом эфире. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Политик считает, что в России необходимо запретить демонстрировать насилие на просторах Интернета. Историю с гибелью участницы трансляции, которая разлетелась по всей стране, Жириновский назвал "кричащей".
По мнению руководителя фракции ЛДПР, смерть девушки не случайна, и "все было сделано в намеренной, демонстративной форме", где зрители могли узнать каждую деталь.
"Это настоящий садизм", — подчеркнул Владимир Жириновский.
Он отметил, что в случае доказательства факта публичного преднамеренного издевательства виновник должен получить тюремный срок.