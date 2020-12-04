Мусульмане Польши признали Крым российским и возмутили Украину

Посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста МИД Польши по поводу календаря с Крымом.

Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Польши из-за появившегося в продаже календаря, на котором над Крымом присутствует надпись «Российская Федерация».

Позднее издатель хоть и убрал название страны, но не отметил территориальную принадлежность Крыма. Именно этот факт теперь не устраивает Киев, сообщает Укринформ.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица напомнил об официальной позиции Варшавы.

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», — заявил Дещица.

Вызвавший реакцию в Украине календарь на 2021 год опубликовало Объединение мусульман Польши. На нем изображены мечети в Феодосии, Бахчисарае, а также в Симферополе.

МИДу Украины все чаще приходится направлять подобные ноты протеста, поскольку становится все больше случаев, когда Крым частью РФ признается в зарубежной прессе, различных изданиях и телепрограммах.

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