Боевики спрятали оружие и боеприпасы в тайнике на юге САР

Тайники с оружием и боеприпасами обнаружены в сирийских провинциях Дамаск и Даръа.

Тайники с оружием и боеприпасами обнаружены в сирийских провинциях Дамаск и Даръа.

Как сообщается в материале Федерального агентства новостей, сотрудники военной полиции РФ совместно с представителями Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики обнаружили десять схронов боевиков.

Отмечается, что из тайников были изъяты самодельные взрывные устройства, управляемые ракеты, ПЗРК, гранатометы, а также снаряды и патроны для стрелкового оружия. Уничтожением найденных боеприпасов займутся саперы сирийской армии.

Выявление подобных мест хранения оружия является одной из задач российских военнослужащих на территории Сирии. Помимо этого, выполняются плановые задачи по патрулированию населенных пунктов.