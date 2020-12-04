Шеремет пристыдил США за слова о Крыме

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет прокомментировал позицию США, которые отказываются признавать Крым частью России.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет прокомментировал позицию США, которые отказываются признавать Крым частью России.

Как сообщает РИА Новости, крымский депутат Михаил Шеремет считает, что американские власти после выборов президента США не имеют права делать подобные заявления в отношении крымского полуострова. По его мнению, голосование в Соединенных Штатах нельзя назвать демократическим, по сравнению с референдумом, который состоялся в Крыму в 2014 году.

"После проведения позорных президентских выборов в США, которые по уровню манипуляций никак не назовешь демократическими, им стоит постыдиться подобных заявлений в отношении Крыма", — считает Шеремет.

Михаил Шеремет назвал народное голосование в Крыму эталоном демократического выбора и порекомендовал властям Америки брать пример с крымчан.