Более 300 жилых домов ввели в эксплуатацию в Петербурге в ноябре

За ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 305 домов или 669 485,4 кв. м жилья. Об этом сообщает городской комитет по строительству.

За ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 305 домов или 669 485,4 кв. м жилья. Об этом сообщает городской комитет по строительству.

В пресс-службе уточнили, что большая часть указанной жилплощади пришлась на Приморский район. Там было введено в эксплуатацию 60 домов на 5113 квартир, в том числе 50 домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Колпинский район, где сдано 92 259,30 кв. м жилья, это 9 домов, 2266 квартир", — говорится в сообщении.

Третье место занял Красногвардейский район и его 4 дома на 1782 квартиры. Кроме того, в ноябре в Петербурге ввели в эксплуатацию 33 объекта общегражданского назначения. В их числе дошкольное образовательное учреждение в Московском районе, центр досуга и допобразования для детей в Курортном, а также православный духовно-просветительский центр в Адмиралтейском районе.