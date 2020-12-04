Погребинский предупредил о смене русофобских настроений на Украине

Украинский эксперт объяснил, что жители Украина начинают по-другому относиться к России.

Украина постепенно начинает «выздоравливать» и избавляться от антироссийской риторики. Такое мнение в беседе с информационным изданием «Украина.ру» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, Москве нужно начать пересмотр своего отношения к Киеву.

«Моя мысль заключается в том, что, как мне кажется, люди у нас начинают понемногу выздоравливать, в мантры о том, что, стоит оттолкнуться от Москвы, и заживем, как в Швейцарии, уже никто не верит. И есть смысл скорректировать акценты, расставляемые на российских каналах, когда речь заходит об Украине», — заявил специалист.

Погребинский обратил внимание, что однажды спрашивал президента РФ Владимира Путина: должно ли российское медиапространство поменять контекст, с которым оно говорит о событиях на Украине? По словам украинского политолога, «этот вопрос повис в воздухе» и «ничего не изменилось».

Сейчас настало время сменить риторику по отношению к Украине, убежден Погребинский. Российские телеканалы пользуются большой популярность в стране, огромное количество украинцев смотрит их каждый день. И почти каждый из них разделяет критическую и жесткую позицию по отношению к действующей власти в Киеве.

«И таких людей немало. Но есть и люди, которые нормально или даже хорошо относятся к России, но их коробит слишком жесткий (они воспринимают его как антиукраинский) нарратив. И, кроме того, это создает возможность для оппонентов в Украине говорить: вы, те, кто хорошо относитесь к России, потребляете продукцию, которая, мягко говоря, неполная правда», — подытожил Погребинский.

Отношения между Украиной и Россией сильно обострились после воссоединения Крымского полуострова с Россией. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

Также украинцев беспокоит вопрос независимости Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). «Политика Сегодня» ранее писала, как жители Украины на самом деле относятся к конфликту в этих регионах.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».