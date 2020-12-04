Коротченко объяснил, как ответит РФ на возрождение Атлантического флота США

России не следует реагировать на каждый «американский чих», потому что самой системой построения Вооруженных сил РФ уже предусмотрены все возможные риски и угрозы со стороны западных стран.

России не следует реагировать на каждый «американский чих», потому что самой системой построения Вооруженных сил РФ уже предусмотрены все возможные риски и угрозы со стороны западных стран.

Такое мнение в комментарии информационному агентству Nation News выказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее министр военно-морских сил США Кеннет Брейтвейт заявил о принятом решении вернуть Командованию сил флота США его прежнее название. Кроме того, по словам министра, возрожденный Атлантический флот США будет также переориентирован на противостояние российскому Военно-морскому флоту в Атлантике, и решение всех связанных с этим задач.

«Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью», — подчеркнул министр ВМС США.

Комментируя это заявление, Игорь Коротченко отметил, что Россия не станет как-то особенно реагировать на возрождение Атлантического флота США и поставленные перед ним задачи. Все американские планы по усилению своих возможностей в военном плане так или иначе несут для нашей страны определенную угрозу, добавил эксперт.

«Но России не нужно реагировать на каждый американский "чих", потому что сама система построения Вооруженных сил России уже предусматривает как перспективную, так и существующую угрозу безопасности нашей страны», — объяснил он.

Текущие военные планы России уже предусматривают необходимые меры по защите нашей безопасности, и эти меры повседневно принимаются российским морским флотом, заключил Коротченко.