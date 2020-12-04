Евгений Пригожин назвал резолюцию Конгресса США "опрометчивым решением"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США поддержать направленную против него резолюцию.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США поддержать направленную против него резолюцию.

Нижняя палата Конгресса заявила, что деятельность Пригожина якобы "представляет угрозу национальным интересам и безопасности США". В пресс-службе компании "Конкорд" обратили внимание, что это далеко не первые беспочвенные обвинения в адрес бизнесмена.

Например, обвинения в якобы имевшем место "вмешательстве" Пригожина в дела США были сняты из-за отсутствия доказательств, дело прекратили по просьбе американской прокуратуры.

Бизнесмена удивило, какое внимание уделяет его персоне Конгресс США. На резолюцию он ответил шуткой про известного мультипликационного персонажа.

"Очень жаль, что Палата представителей США генерит такое большое количество документов вокруг моей персоны. На мой взгляд, это достаточно опрометчивое решение, такими темпами я могу стать популярнее Микки Мауса", — подчеркнул он.

Пригожин добавил, что пока не станет принимать никаких ответных мер.

"Но, тем не менее, я пока воздержусь от того, чтобы принимать в компании "Конкорд" резолюцию против резолюции Палаты представителей, принимающей против меня большое количество резолюций", — заключил он.

В США продолжают высказывать голословные обвинения в адрес России, заявляя о якобы произошедшем "вмешательстве" в электоральные процессы. Не останавливает политиков в Вашингтоне даже провал расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который потратил почти два года и около 30 миллионов долларов, но так и не смог доказать "сговор" Москвы с 45-м главой Белого дома Дональдом Трампом в 2016 году.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о готовности Госдепа наградить тех, кто назовет причастных к вмешательству в президентские выборы.