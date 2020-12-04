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16:34   4 Декабря 2020
Общество

Миссия ООН осудила нападение боевиков на ливийскую школу

Миссия ООН осудила нападение боевиков на ливийскую школу

Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) призвала к расследованию нападения боевиков на школу в Ливии.

МООНПЛ осудила террористический акт и отметила необходимость расследования инцидента и привлечения виновных лиц к ответственности. В ООН также выразили соболезнования родственникам пострадавших при нападении учащихся: боевики застрелили шестнадцатилетнего подростка, еще двое школьников получили огнестрельные ранения, но выжили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики из состава Правительства национального согласия атаковали банк в столице республики — городе Триполи. В результате нападения был ранен один пожилой мужчина.

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#ливия #триполи #пнс

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