Миссия ООН осудила нападение боевиков на ливийскую школу

Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) призвала к расследованию нападения боевиков на школу в Ливии.

Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) призвала к расследованию нападения боевиков на школу в Ливии.

МООНПЛ осудила террористический акт и отметила необходимость расследования инцидента и привлечения виновных лиц к ответственности. В ООН также выразили соболезнования родственникам пострадавших при нападении учащихся: боевики застрелили шестнадцатилетнего подростка, еще двое школьников получили огнестрельные ранения, но выжили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики из состава Правительства национального согласия атаковали банк в столице республики — городе Триполи. В результате нападения был ранен один пожилой мужчина.