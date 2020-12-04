Юрист рассказал, сколько грозит блогеру за смерть девушки во время прямого эфира

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело против 30-летнего блогера. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Российскому блогеру Стасу Решетникову (Reeflay), которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Об этом «Политике Сегодня» рассказал эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия», адвокат, полковник юстиции в отставке Павел Лапшов.

2 декабря молодой человек вел прямой эфир в соцсетях, во время которого обнаружил, что его подруга потеряла сознание на улице, куда он ее выгнал. Не прерывая трансляцию, блогер занес девушку в помещение, положил на диван и накрыл покрывалом, чтобы согреть. Однако девушка не приходила в сознание — прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Все это транслировалось в интернете.

В Подмосковье задержали блогера, во время стрима которого умерла девушкаhttps://t.co/CRdKr12SYF pic.twitter.com/98qAfzyBpi — РИА Новости (@rianru) December 3, 2020

У потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и субдуральную гематому, которая «образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу», сообщил эксперт. Против 30-летнего блогера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России.

По мнению собеседника ПС, произошедшее может быть квалифицировано по целому ряду статей. Все зависит, в первую очередь, от причины смерти девушки.

«Сейчас будет проведена судебно-медицинская экспертиза, установлена причина, и тогда уже будет дана окончательная квалификация. Дело возбуждено по тяжкой статье 111 УК РФ, но в зависимости от установленных в ходе следствия обстоятельств квалификация может измениться», — убежден эксперт.

Лапшов подчеркнул, что до конца не понятно, что произошло: либо девушка скончалась от телесных повреждений, которые ей были нанесены и обнаружены медиками, либо, по другой версии, — от переохлаждения.

«В данной ситуации нельзя будет говорить о статье 111, а, скорее всего, речь зайдет о других составах. Не стоит забывать, что есть статья в УК об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), пусть и не тяжкая, но тоже должна быть учтена. Есть статья об истязаниях (ст. 117) — девушка подвергалась систематическим избиениям, чуть ли не записанным на видео и по просьбе зрителей. Это чудовищная история. Надеюсь, что в данной ситуации жестко отреагирует суд и следствие», — выразил надежду адвокат.

На данный момент блогеру грозит свыше пяти лет свободы (по ст. 111), однако, по словам Лапшова, правоохранительные органы могут учесть различные смягчающие обстоятельства.

«Здесь уже надо будет исследовать личность обвиняемого. Такими обстоятельствами могут быть признаны несовершеннолетние дети, иждивенцы, возможное раскаяние подозреваемого», — предположил собеседник агентства.

Если же будет доказан факт истязания над девушкой, то Решетников может получить от трех до семи лет лишения свободы.

«Отягчающих обстоятельств, как, например, попыток противодействия следствию и прочее, в данной ситуации я не усматриваю, потому что блогер сам раскаялся, вызвал врачей, пытался оказать первую помощь. Меры принимал, чтобы не допустить серьезных последствий, но было уже поздно», — посетовал адвокат.

На записи в YouTube видно, что Решетников попытался привести девушку в чувство, а затем перед камерой винил себя в смерти девушки.

Следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей.

4 декабря суд в Подмосковье арестовал блогера на два месяца.