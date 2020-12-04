Корнилов рассказал, как Будапешт жестко ответил Киеву за обыски СБУ

По мнению политического эксперта, ответ Венгрии за обыски СБУ не заставил себя долго ждать.

Обыски, которые Служба безопасности Украины (СБУ) провела у представителей венгерской общины Закарпатья, очень сильно разозлили власти Венгрии. Политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал, что Будапешт на такие действия намерен ответить довольно жестко, передает информационное издание «Политнавигатор».

«Киев сделал все, чтобы разозлить соседа, Будапешт отвечает довольно жестко. В частности, блокирует связи Украины с Североатлантическим альянсом», — объяснил специалист.

С другой стороны, резкого ухудшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшем будущем ожидать не стоит. Обыски СБУ едва ли смогут серьезно пошатнуть отношения между странами, заверил политолог. Скорее всего, этот инцидент приведет к некоторой политической напряженности.

«Вероятно, дипломатическая и политическая напряженность сохранится в дальнейшем», — подытожил Корнилов.

Напомним, в понедельник, 30 ноября 2020 года, сотрудники СБУ провели обыски в Закарпатье, где уже давно проживают этнические венгры. По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, эта операция проводилась в «агрессивном» ключе. Украинские силовики «оккупировали» штаб-квартиру политической партии, которая представляет интересы венгров.

В Венгрии уже обратили внимание, что произошедшее является крупным скандалом, особенно на фоне существующих мировых проблем и конфликтов. Депутаты Европарламента от венгерских партий KDNP (Христианско-демократическая народная партия) и «Фидес» обвинили украинские власти в создании в Закарпатье ситуации «гражданской войны».

По мнению депутатов, произошедшее показывает негативное отношение властей Украины к национальным меньшинствам, которое продолжается не первый год. Подобные случаи не могут быть допустимы в стране, ассоциированной с Евросоюзом, которая к тому же заявляет о намерении интегрироваться в ЕС и НАТО, подчеркивается в заявлении.

Вопрос о нарушения прав национальных меньшинств на Украине поднимается Венгрией с осени 2017 года, когда украинский президент Петр Порошенко подписал «Закон об образовании». Документ предписывал к 2020 году перевести весь образовательный процесс в стране на украинский язык.