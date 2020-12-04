Власти Карабаха сообщили об устойчивом перемирии в бывшей зоне конфликта

Пресс-секретарь главы Карабаха заявил, что после подписания трехстороннего соглашения в республике не было зафиксировано ни одного вооруженного инцидента.

Пресс-секретарь главы Карабаха заявил, что после подписания трехстороннего соглашения в республике не было зафиксировано ни одного вооруженного инцидента.

О соблюдении условий перемирия в Карабахе сообщил пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что власти пока не видят необходимости расширить миротворческий контингент ВС РФ.

Напомним, что 10 ноября Армения и Азербайджан при содействии российской стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Соглашение положило конец эскалации в регионе, которая началась 27 сентября. По условиям договора Ереван передает под контроль Баку три района республики, а Москва ввела в НКР 1960 миротворцев, которые разместились на линии соприкосновения сил и обеспечили безопасность в Лачинском коридоре.