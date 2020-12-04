Пять тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса

Москвичи активно записываются на прививку от коронавируса. Электронную очередь открыли пять часов назад, за это время зарегистрировались уже пять тысяч человек.

Москвичи активно записываются на прививку от коронавируса. Электронную очередь открыли пять часов назад, за это время зарегистрировались уже пять тысяч человек.

Цифры озвучил мэр российской столицы Сергей Собянин. Вакцинацию проводят среди людей, которые по специфике профессии контактируют с большим количеством людей. Это касается медиков, учителей и социальных работников.

Записаться на прививку можно на сайтах главы и правительства города. Пункты вакцинации начнут работу с 5 декабря.