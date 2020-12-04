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16:07   4 Декабря 2020
Общество

Пять тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса

Пять тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса

Москвичи активно записываются на прививку от коронавируса. Электронную очередь открыли пять часов назад, за это время зарегистрировались уже пять тысяч человек.

Цифры озвучил мэр российской столицы Сергей Собянин. Вакцинацию проводят среди людей, которые по специфике профессии контактируют с большим количеством людей. Это касается медиков, учителей и социальных работников.

Записаться на прививку можно на сайтах главы и правительства города. Пункты вакцинации начнут работу с 5 декабря.

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#москва #прививка #коронавирус

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