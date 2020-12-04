Скончался бывший губернатор Курской области

Бывший курский губернатор, ныне сенатор Александр Михайлов скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации области.

Бывший курский губернатор, ныне сенатор Александр Михайлов скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации области.

Александр Михайлов занимал пост губернатора Курской области 18 лет. Впервые эту должность он занял в 2000 году, через пять лет его вновь избрали губернатором. Еще дважды жители Курской области выражали доверие Михайлову и переизбирали его на пост губернатора региона. В ноябре 2018 он сложил с себя полномочия, досрочно оставив должность.

Последние годы он являлся членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Еще утром Александр Михайлов вел прием граждан в отделении партии "Единая Россия", после приема сенатору стало плохо, и он поехал в больницу. Официальную причину смерти пока не озвучивают.